Oyuncu futbolcu Nevide Çiçek, Beşiktaş maçını tribünden değil, locadan izledi. Bu tercih, karşılaşma boyunca dikkat çekerken 'özel misafir mi?' sorusunu da beraberinde getirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Locada yer alması, davetin nasıl gerçekleştiği ve maçı kimlerle izlediği konusunda merakı artıran Nevide Çiçek, futbol ve magazin kulislerinde kısa sürede konuşulan isimlerden biri oldu.

Futbol dünyasına olan yakınlığıyla bilinen Nevide Çiçek'in bu görüntüsü, maçın skorundan bağımsız olarak farklı bir gündem yarattı. Maç sonrası detaylar paylaşılmazken, bu akşamın perde arkası şimdilik soru işareti olarak kaldı.