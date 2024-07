37. Uluslararası İzmir Festivali, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası konseri ile kapandı. Nil Venditti şefliğinde Bergama Asklepion Antik Tiyatrosu’nda yapılan konser, sanatseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı.İZMİR (İGFA) - İzmir Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 37. Uluslararası İzmir Festivali’nin son etkinliği, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası’nın konseri oldu. Bergama Asklepion Antik Tiyatrosu’nda yapılan konserde, Fazıl Say, Beethoven'in Do minör 3 numaralı piyano konçertosunu seslendirdi. Şef Nil Venditti yönetimindeki Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası da Edward Elgar'ın Enigma Varyasyonları’nı icra etti. Tarihi alanda yapılan konser, İzmirlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak: igf