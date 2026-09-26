İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'da yıllardır atıl durumda bulunan 22 bin 600 metrekarelik alanı kapsamlı bir düzenlemeyle kentin yeni yaşam alanına dönüştürdü. Buca Halk Parkı'nı Bucalılarla birlikte hizmete açan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Ben bu şehre, siz değerli hemşehrilerime hizmet edeyim diye bu göreve geldim. Bundan başka hiçbir gayem yok. Görev süremin son gününde 'Ben çok güzel işler yaptım, görevimi layıkıyla yaptım' demek istiyorum' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca'nın Kozağaç Mahallesi'nde kente kazandırdığı Buca Halk Parkı, törenle hizmete açıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Benzer, Kozağaç Mahallesi Muhtarı Nermin Kaynak, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve yurttaşlar katıldı. Başkan Tugay, Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezi öğrencileri ile her yaştan İzmirlinin yoğun ilgisi ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

'Buca'yla duygusal bir bağım var'

Açılışta konuşan Başkan Tugay, Buca'yla geçmişten bugüne uzanan özel bir bağı olduğunu belirterek, 'Babamın burada öğretmenlik yapmasıyla Buca'da bir yaşantımız oldu. Annem de halen Buca'da oturuyor. Buca'yla geçmişten bugüne uzanan duygusal bir bağım var. Biraz ilerideki 265/1 Sokak'ta yıllarca oturduk. Çocukluk ve gençlik yıllarımda buralardan çok geçtim, çok hatıram var' dedi. Tugay, 'Burada çok kıymetli insanların yaşadığını biliyorum. Yaşam tarzları, insanlıkları, dayanışma duyguları ve misafirperverlikleriyle: Böyle bir parkı onların kullanımına açmak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur' ifadelerini kullandı.

'Burası ikinci bir Hasanağa Bahçesi olur dedim'

Parkın ortaya çıkış hikayesini anlatan Tugay, 'Burası yaklaşık 22 bin 600 metrekarelik, 22,5 dönümlük bir alan. Bir dönem fidanlık olarak kullanılmış ancak daha sonra atıl kalmıştı. Arkadaşlarımızla önünden geçerken 'Bir girip bakalım' dedik. Gördüğümüzde 'Burası ikinci bir Hasanağa Bahçesi olur, yeni bir sosyal yaşam alanına dönüşür' dedim. Hiç beklemeden çalışmalara başlayarak burayı halkımızın kullanımına açmak istedik' diye konuştu.

'Kendi kendine dönüşmedi; emekle oldu'

Alanı Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dönüştürdüğünü vurgulayan Başkan Tugay, 'Otlar ve toprak içinde, bakımsız, insanların pek girmediği bir yerden bu gördüğünüz hale geldi. Kendi kendine dönüşmedi; emekle, çalışmayla oldu. Burada gördüğünüz her şeyi Büyükşehir Belediyesi kendi ekipleriyle yaptı. Padel kortunun da yapımına önümüzdeki hafta başlanacak ve en kısa sürede hizmete alınacak' dedi.

'Ailelerin, kadınların, çocukların ve gençlerin alanı olsun istedik'

Parkı öncelikli olarak ailelerin, kadın, çocuk ve gençlerin kullanacağı bir alan olarak tasarladıklarını aktaran Başkan Tugay, 'Sabahları yürüyüş yapmak isteyen, spor yapmak isteyen insanlarımız için spor istasyonu açtık. Birçok spor malzemesini orada bulabilecekler. Kullanıp tekrar yerine koymaları yeterli, hiçbir ücret talep edilmeyecek. Tenis kortu, padel kortu, yürüyüş parkuru: Burası aynı zamanda küçük bir spor yapma alanı olacak Bir kafeterya ve çocuk oyun alanı düzenledik. Kafeteryayı daha sonra yaz-kış kullanılabilecek, kış bahçesi olan güzel bir tesise dönüştüreceğiz. Böylece daha fazla insan yararlanabilecek' dedi.

'Burası halkımızın'

Başkan Tugay, parkta oluşturulan kent bostanının, doğayla ve tarımla ilgilenmek isteyenler için güzel bir uğraş ve sosyalleşme ortamı sunarken aynı zamanda bölge halkının mutfak ekonomisine katkı sağlayacağını aktardı. Parkın bundan sonra Bucalılara emanet olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, 'Biz alanın bakımını ve korunmasını sürdüreceğiz. Belediye bir şirket ya da kişiye ait bir kurum değildir. Belediye halkındır, belediyeye ait olan her şey de halkındır. Burası tamamen halkındır. O yüzden 'Halk Park' adını verdik' dedi.

'Buca'nın ihtiyaçlarının farkındayız'

Buca'nın ihtiyaçlarının farkında olduklarını ve ilçenin her bölgesinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Tugay, 'Elimizden geldiğince hızlı çalışıyor, çözümler üretiyoruz. Şu anda hazırlığını sürdürdüğümüz pek çok proje var. Bunlardan biri de haraların olduğu bölgeden otoyola, otoyolun altından Gaziemir ve havalimanına uzanacak geniş bulvar. Yakında yapımına başlanacak. Bu bulvarın bölgenin gelişimine ve ulaşımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Buca için pek çok projeyi planlıyor ve hayata geçiriyoruz' dedi.

'Hemşehrilerime hizmet edeyim diye bu göreve geldim'

Görev anlayışına ilişkin mesajlar da veren Başkan Tugay, 'Ben Cemil Tugay... Bir öğretmenle bir ev hanımı annenin çocuğu olarak sadece bu ülkeye, bu şehre, insanlarımıza, komşularıma, hemşehrilerime hizmet etmek için bu göreve geldim. Sizlerin yüzünde ufacık bir gülümseme, güzel bir bakış gördüğümde bundan güç ve enerji alıyorum. Görevimin son gününde 'Çok güzel işler yaptım, görevimi layıkıyla yerine getirdim' diyebilmek ve benden sonra bu görevi yapacak insanlara bu bayrağı onurla, şerefle teslim etmek istiyorum' dedi. Parkın, Buca için uzun yıllar yaşam alanı olarak hizmet vermesi temennisiyle sözlerini tamamlayan Tugay, 'İnşallah bu ağaçlar daha da büyüyecek, burası her zaman tertemiz, pırıl pırıl kalacak. Yaşlılarımız, annelerimiz, amcalarımız, kardeşlerimiz, hanımefendiler ve çocuklarımız burada güzel vakit geçirecek. Burası Buca var oldukça çok güzel bir yaşam alanı olarak varlığını sürdürecek. Ben de ara ara sizleri ziyaret edeceğim. Güle güle kullanın, hayırlı olsun' diye konuştu.

'Başkanımız her hafta bize bir sürpriz yapıyor'

Buca Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Benzer de, 'Başkanımız geçen hafta İZMAR'ı açtı. Bu hafta da yeni bir açılış yapıyoruz. Her hafta bize bir sürpriz yapacak herhalde. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Parkımızdaki ağaçlar korunmuş, doğal dokusu bozulmadan hizmete sunulmuş. Buca'mıza çok değerli bir park kazandırıldı. Başkanımızın hep kullandığı bir cümle var: 'Bize çok çalışmak yakışır.' Biz de başkanımıza yakışacak şekilde çok çalışmaya gayret ediyoruz' dedi. Kozağaç Mahallesi Muhtarı Nermin Kaynak ve Bucalı muhtarlar ilçeye yapılan yatırımlar için Başkan Tugay'a teşekkür etti.

Kadınlarla birlikte lahana dikti

Törenin ardından parkı gezen Başkan Tugay, yurttaşlarla ve çocuklarla sohbet ederek anı fotoğrafı çektirdi. Mahalle bostanı hakkında bilgi alan Tugay, burada kadınlarla birlikte mor lahana dikti. Parktaki banklarda mola veren Başkan Tugay, yeni spor istasyonundaki ağırlıkları kaldırarak kısa bir antrenman da yaptı. Tugay, İzmirli Kahve'nin yeni büfesinin bulunduğu alan ile çocuk oyun alanını da gezdikten sonra programını tamamladı.

22 bin 600 metrekarede yaşam yeniden başladı

Buca Kaymakamlığı karşısında, Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki 22 bin 600 metrekarelik atıl alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla yeşil ve sosyal bir yaşam alanına dönüştürüldü. Mevcut doğal doku korunurken zeytin, badem, defne, dut, çam, atlas sakızı ve nar ağaçlarının bakımları yapıldı; yeni peyzaj uygulamalarıyla yeşil doku güçlendirildi.

Spordan oyuna herkes için alan var

Parkta yaklaşık 650 metrelik yürüyüş yolu, tenis ve padel kortları ile doğal malzemelerle oluşturulan çocuk oyun alanları bulunuyor. Çim, çayır ve zeytinlik alanlar dinlenme ve rekreasyon için düzenlenirken oturma alanları ve kafeterya da oluşturuldu. Parka ayrıca aydınlatma ve sulama sistemleri kuruldu.

Mahallenin bostanı da var

Parkın öne çıkan alanlarından Kozağaç Mahalle Bostanı, kent içi üretimi desteklemek ve mahalle sakinlerini toprakla buluşturmak amacıyla oluşturuldu. Ortak kullanıma açılan bostanla spor, oyun, dinlenme, sosyalleşme ve üretim aynı alanda buluştu.