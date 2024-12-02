Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, belediyelerin 2024 Eylül itibariyle borç kırılımı hakkında yaptığı açıklamada, belediye, belediye iktisadi teşekkülleri ve bunların kurduğu şirketlerin toplam prim borcunun yapılandırmada olanlar dahil 157 milyar 247 milyon TL düzeyinde bulunduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, belediyelerden yapılan tahsilatın ise 10 milyar 106 milyon TL olduğunu aktardı. Bakan Işıkhan, en borçlu 5 belediyeyi de açıkladı.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK prim borçlarıyla ilgili açıklamada bulundu

Belediye ve belediye kuruluşlarının yanı sıra, bunların kurduğu şirketlerin de SGK prim borçlarının bütçe paylarından kesilmesine yönelik son değişikliğin ‘siyasi müdahale’ olduğu yönündeki eleştirileri yanıtlayan Bakan Işıkhan, belediye şirket borçlarındaki yükselişlerin Sayıştay raporlarına da yansıdığına dikkati çekerek, düzenlemenin Cumhurbaşkanı Kararı olarak tüm belediyeleri kapsadığını belirtti.

Ekonomim Gazetesi'ne çalışma hayatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, buradaki kararın siyasi olması gibi bir durumun söz konusu olamayacağını belirtti.

Konuyla ilgili bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, bir karar, genelge ya da kanun yayımlanarak yürürlüğe girdiğinde herkes için geçerli olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, "Herhangi birinin bundan muaf olması söz konusu olamaz. Herhangi bir kurum, bugün yürürlükte olan bir genelge, yönetmelik ya da kanundan muaf tutulabilir mi? Biz burada herkese eşit mesafedeyiz. Derdimiz bağcıyı dövmek değil üzüm yemek. Onun için belediyelere diyoruz ki borçlarınızı ödeme konusunda iradenizi ortaya koyun bizim kapımız herkese açık. Nitekim bugüne kadar da gelip görüşüp çözüm üretmek isteyen her belediye ile görüştük çözüm yolları aradık. Belediye şirketlerinin toplam prim borcu tutarı Eylül 2024 itibariyle yapılandırmada olanlar dahil 139 milyar 682 milyon TL olmuştur" diye konuştu.

İl müdürlükleri aracılığıyla belediyelerle iletişim halinde olduklarını ve bilgi verdiklerini kaydeden Bakan Işıkhan, borçların defaten ödenememesi halinde tecil ile taksitli ödeme ve satış kabiliyeti bulunan gayrimenkul teklifleri ile borçların ödenebileceği hususlarının devamlı olarak hatırlatıldığını kaydetti.

Bakan Işıkhan, belediyelerden taksitlendirme, gayrimenkul takası ve icra ile bugüne kadar yapılan tahsilatın ise 10 milyar 106 milyon TL olduğunu aktardı.

EN BORÇLU 5 BELEDİYE...

Belediyelerin 2024 Eylül itibariyle borç kırılımı hakkında da bilgi veren Bakan Işıkhan, “Belediye, belediye iktisadi teşekkülleri ve bunların kurduğu şirketlerin toplam prim borcu, yapılandırmada olanlar dahil 157 milyar 247 milyon TL düzeyinde bulunuyor. Bu borcun 139 milyar 682 milyon TL’si belediye şirketlerinde bulunuyor. Toplam borç açısından en borçlu 5 belediye, sırasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi (9.9 milyar TL), Ankara Büyükşehir Belediyesi (8.8 milyar TL), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (6,4 milyar TL), Adana Büyükşehir belediyesi (4.4 milyar TL) Şişli Belediyesi (2.9 milyar TL)” bilgilerini paylaştı.