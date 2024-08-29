Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında personele ‘Kamu kurumlarında yapay zeka kullanımı’ eğitimi verildi.BURSA (İGFA) -Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programı, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Bursa Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haydar Özkan tarafından yapay zeka teknolojileri, ChatGPT gibi doğal dil işleme araçlarının tanınması ve etkili kullanılması, Türkiye ve dünyada yapılmış örneklerinin incelenmesi konuları ayrıntılı olarak anlatıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, iştirakler ve ilçe belediyelerinden personellerin katılımıyla gerçekleşen eğitim programında, yapay zeka araçlarının belediye hizmetlerinde kullanması noktasında yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu, yapay zeka temelli proje önerileri paylaşıldı.



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