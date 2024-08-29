İzmitliler, Çobanoğlu’ndan başlayarak 100. Yıl Parkı Bıçkıdere Göleti’nde tamamlanan “30 Ağustos Zafer Bayramı Gece Yürüyüşü” ile zafer coşkusunu yaşadıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü kapsamındaki etkinlikleri dün akşam doğa yürüyüşü ile başladı. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından “30 Ağustos Zafer Bayramı Gece Yürüyüşü” düzenlendi. Gökçeören Mahallesi Çobanoğlu mevkiinde başlayan yürüyüşte doğaseverler Paşasuyu Mesire Alanı ve Hacıoğlu’ndan geçerek 100. Yıl Parkı Bıçkıdere Göleti’ne ulaştı.

Yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüşün ardından katılımcılara sıcak çorba ve ev yapımı kek ikramında bulunuldu. Katılımcılar organizasyondan dolayı İzmit Belediyesine teşekkür ederek, zafer coşkusunu yüreklerinde yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: igf