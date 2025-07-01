Giresunspor’un son genel kurulunda, kulüp yönetimine Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan iki başarılı Giresunlu isim dahil edildi. Yeni yönetimde Şükrü Akkaya ve Şevket Kaya, Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

AKKAYA, DIŞ İLİŞKİLERDEN SORUMLU OLACAK

Kulüp Başkanı Emin Eltuğral, ABD ve Türkiye’de milyon dolarlık cirolu işletmeler yöneten’yı Başkan Yardımcılığı ve Dış İlişkiler Sorumluluğu görevine getirdi. ABD Türk toplumunun sevilen isimlerinin başında gelen Akkaya’nın uluslararası bağlantıları ve iş tecrübesiyle kulübe yeni bir vizyon katması bekleniyor.

ŞEVKET KAYA YENİDEN SAHNEDE

ABD’de petrol istasyonları işleten ve geçmişte Yağlıdere Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Şevket Kaya’da Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Kaya’nın hem siyasi hem de ticari deneyimiyle Giresunspor’un kurumsal yapısına katkı sunacağı belirtiliyor.

Amerika’daki Türk toplumu arasında saygınlığı bulunan Akkaya ve Kaya’nın, Giresunspor’a uluslararası alanda destek sağlayacakları ve kulübün dış bağlantılarını güçlendirecekleri ifade ediliyor.