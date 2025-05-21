Son hazırlıkları yapılan festival, 24-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan etkinlik, Giresun’un yöresel tatlarını tanıtarak, Giresun’un gastronomi turizminde ön plana çıkmasını amaçlıyor.

Bu eşsiz vejetaryen mutfağın tanıtımı sayesinde, Giresun’a yapılacak gastronomi yatırımları hem bölgenin kültürel mirasını koruyacak hem de uluslararası tanıtımını güçlendirecek.

Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan festival iki gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. Giresun’un tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan festival boyunca; Giresun’un meşhur fındığı, pancar çorbası, pancar dolması, mısır ekmeği, kiraz kavurması, merolcan, turşu kavurması, taflan kavurması, galdirik kızartması, çalı çileği, ısırgan, kabak gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra, doğal ürünlerden yapılan reçel ve pekmez türleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Festivalin ilk günü olan 24 Mayıs'ta; yörenin şifalı ve lezzetli otlarından ısırgan otu temalı, birbirinden yaratıcı yemeklerin yarışacağı özel bir etkinlik olacak. Yarışma ünlü şeflerin jüriliğinde gerçekleşecek. Festival alanında ayrıca ünlü şeflerin canlı yemek şovları olacak. Konusunda uzman değerli misafirlerle gerçekleştirecek söyleşilerle de festival zenginleştirilecek. Günün sonunda, saat 20.00 itibarıyla Atatürk Meydanı'nda sevilen sanatçı Alişan'ın muhteşem konseriyle ilk gün taçlandırılacak. 25 Mayıs Pazar günü ise; çay hasat şenliği için Eynesil Ören Beldesi’ndeki çay bahçesinde 'Amber Çay Hasat Şenliği’ gerçekleşecek.

Giresun Turizm Platformu tarafından düzenlenen bu etkinlik; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, GİRTAB, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret Borsası, DOKA ve TÜRES'in katkılarıyla hayata geçecek.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, festivalin hem yerel ekonomiye hem de turizme büyük katkı sağlayacağını dile getirerek: "Yerel üreticilerimizin katkılarıyla düzenleyeceğimiz çeşitli stantlarda yapılan yemekler ziyaretçilere unutulmaz lezzetler sunacak. Festivalimizde Giresun’un yeşil doğasını ve doğal ürünlerini ön plana çıkaracağız. Giresun’un doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için büyük bir fırsat olan bu festivale tüm halkımızı davet ediyoruz. Hep birlikte bu güzel etkinlikte buluşarak Giresun’un yeşil lezzetlerini keşfetmeye bekliyoruz" şeklinde konuştu.