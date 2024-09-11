Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Biz Nevşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın emrindeyiz. Onların hayatını kolaylaştırmak, konforlu bir şehirde yaşamalarını temin edebilmek için çalışıyoruz.” dedi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını inceledi. Eşi Melek Arı ile birlikte gittiği mahallede vatandaşlarla da sohbet eden Arı, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Arı burada yaptığı açıklamada, “Fatih Sultan Mehmet Mahallemizde yollar ve yaya kaldırımları ile ilgili çok ciddi sıkıntılar vardı. Bu konuda gerek mahalle muhtarımız gerekse de vatandaşlarımız bize taleplerini ilettiler. Fen İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla onların taleplerini yerine getirdik. Elimizin değmediği şehrimizde hiçbir nokta kalmayacak. Şehrimizin hiçbir noktası kalmayacak ki bu şehrin belediyesinin varlığından haberdar olmadığı. Biz şehrimizi ihya ve imara gayret ediyoruz ve ekiplerimiz bu noktada çalışıyor. Biz Nevşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın emrindeyiz. Onların hayatını kolaylaştırmak, konforlu bir şehirde yaşamalarını temin edebilmek için çalışıyoruz. Bu bizim görevimiz. “ diye konuştu.