Giresun Belediyesi şehir genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

GİRESUN (İGFA) - Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan yıkama harekatı ile cadde ve sokaklar daha temiz ve hijyenik hale getiriliyor.

Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yıkama harekatı başlatıldı.

Yapılan yıkama çalışmalarıyla birlikte ekipler; Yalı Mahallesi muhtarlık çevresi, Erikliman Giresun Şehitliği çevresi, Debboy mevkii, Teyyaredüzü Mahallesi Karabekir Sokak ve Kale'de tazyikli suyla yıkama çalışmaları gerçekleştirerek cadde ve sokakları daha temiz ve hijyenik hale getirdi.

Öte yandan, Hacıhüseyin Mahallesi'nde ise çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte edildi. Düzenli olarak sürdürülen konteyner temizliğiyle hem kötü koku oluşumunun önüne geçilmesi hem de halk sağlığının korunması amaçlanıyor. Konteyner yıkama çalışmalarının diğer mahallelerde de devam edeceği bildirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için temizlik çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda tüm mahallelerde devam edeceğine dikkat çekilerek çevre temizliği konusunda vatandaşların da duyarlı olmaları istendi.