TÜBİTAK'ın Ulusal ve Uluslararası Yarışma Desteği kapsamında desteklediği Türk-Alman Üniversitesi HERMOD Hyperloop Takımı ile Özyeğin Üniversitesi OZU Racing AI Team, Avrupa'da düzenlenen prestijli mühendislik yarışmalarında ödül kazandı.

ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK, Ulusal ve Uluslararası Yarışma Desteği Programı kapsamında desteklenen üniversite takımlarının uluslararası mühendislik yarışmalarında önemli başarılara imza attığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Türk-Alman Üniversitesi HERMOD Hyperloop Takımı, Avrupa'nın prestijli organizasyonlarından European Hyperloop Week kapsamında 'Gelecek Vaat Eden Mühendislik Yeteneği Ödülü' (Emerging Engineering Talent Award) almaya hak kazandı.

Bir diğer başarı ise Özyeğin Üniversitesi OZU Racing AI Team'den geldi. Takım, Birleşik Krallık'ta düzenlenen Formula Student Artificial Intelligence (FS-AI) yarışmasının Otonom Tasarım Etabı'nda (Autonomous Design Event) üçüncülük elde etti. TÜBİTAK, uluslararası platformlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden her iki takım ile akademik danışmanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Açıklamada, genç mühendislerin uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerin, Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanındaki insan kaynağının gelişimine önemli katkı sunduğu vurgulandı.