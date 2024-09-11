Karabağlar Belediyesi, geleneksel hale gelen Kavacık Üzüm Festivali hazırlıklarına devam ediyor. Festivale sayılı günler kala Belediye Başkanı Helil Kınay, köyü ziyaret ederek festival için yapılan hazırlıkları yerinde inceledi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi geleneksel hale gelen Kavacık Üzüm Festivali’nin 12.’sini düzenlemeye hazırlanıyor. 14-15 Eylül tarihlerinde Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek festival, binlerce ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor. Festivalde, yerel kalkınmayı destekleyerek bölgeye özgü coğrafi işaretli üzümleri tanıtmak amaçlanıyor. Halk oyunları, üzüm yarışmaları, konserler, atölyeler ve sergilerle dolu bir program konukları bekliyor. Ayrıca Türk Halk Müziği sanatçısı Belkıs Akkale ve İzmirli sanatçı Sedat Yüce de festivalde sahne alacak.

BAŞKAN KINAY HAZIRLIKLARI İNCELEDİ

Festival için gün saydıklarını belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, festival öncesi Kavacık Köyü’ne giderek hazırlıkları yerinde inceledi. Üzüm bağı sahipleriyle sohbet edip onlarla birlikte üzüm toplayan Başkan Kınay, Karabağlar Belediyesi olarak köylerin yapısını korumak için çalışmalarına devam ettiklerini ve köylülerin kalkınabilmesi adına daha çok proje geliştirmek için çalıştıklarının altını çizdi. Üzüm festivali için duyduğu heyecanı dile getiren Başkan Kınay, üzümün yanında köye ait tüm değerlere de sahip çıkarak bu değerlerin daha görünür olması için çalışacaklarını söyledi.

ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARET İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Köylü milletin efendisidir” sözünü hatırlatan Başkan Kınay, köylerdeki kalkınmayı her zaman destekleyeceklerini ve köylerin hak ettiği değer ulaşması için Karabağlar Belediyesi olarak onların her zaman yanında olduklarını belirterek, Kavacık Üzümü’nün Uluslararası Coğrafi İşaret alması ve tüm dünyaya duyurulması adına çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan 12. Kavacık Üzüm Festivali’ne tüm vatandaşları davet eden Başkan Kınay, “Karabağlar’ın önemli değerlerinden biri olan Coğrafi İşaretli Kavacık Üzümünü ve köyümüzü tanıtmak için düzenlediğimiz festivalimize herkesi bekliyoruz” dedi.