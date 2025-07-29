Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği açık hava sineması “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmiyle başladı. Ücretsiz gösterimler Ağustos ayında da devam edecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Açık Havada Sinema Keyfi” etkinliği, İzmit Milli İrade Meydanı’nda “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmiyle başladı. Serin yaz akşamında vatandaşlara patlamış mısır ikram edilirken, sinema keyfi dolu dolu yaşandı. Etkinlik, Ağustos ayı boyunca her Cumartesi ücretsiz olarak sürecek.

İLK GÖSTERİM CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğin ilk gösterimi, 26 Temmuz Cumartesi akşamı gerçekleştirildi. Açılış filmi olarak seçilen “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”, Türk spor tarihine damga vuran efsane haltercinin yaşam öyküsünü izleyiciyle buluşturdu. Zorlu bir çocukluktan dünya şampiyonluklarına uzanan bu ilham verici hikâye, duygusal anlara sahne oldu.

EFSANE BİR HAYATIN BEYAZ PERDEDE YOLCULUĞU

Film, henüz 15 yaşında dünya rekoru kırarak dikkatleri üzerine çeken Naim Süleymanoğlu’nun sporla şekillenen hayatını konu alıyor. Kariyeri boyunca 7 dünya rekoru, 3 Olimpiyat altın madalyası, 6 Avrupa ve 7 Dünya şampiyonluğu kazanan Süleymanoğlu, Türk ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Başrolde Hayat Van Eck’in yer aldığı yapımda, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek ve Bülent Alkış gibi usta oyuncular da rol aldı.

FİLM KEYFİ İKRAMLARLA RENKLENDİ

Gösterim öncesinde vatandaşlara ücretsiz patlamış mısır dağıtıldı. Kocaelililer, sinema alanındaki stantlardan aldıkları mısırlarıyla filmi keyifle izledi. Özellikle çocuklar, etkinlik alanındaki stantlara yoğun ilgi gösterdi.

SICAK YAZ AKŞAMINA SERİNLİK KATILDI

Günlerdir etkisini sürdüren bunaltıcı sıcaklık, açık hava sineması sayesinde yerini serin ve keyifli bir akşama bıraktı. Milli İrade Meydanı’ndaki etkinlik, İzmitlilere adeta nefes aldırdı. Etkinliğe katılan sinemaseverler, bu güzel organizasyon için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

ETKİNLİKLER AĞUSTOS AYINDA DA DEVAM EDECEK

Açık Havada Sinema Keyfi, yaz boyunca sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek. Ağustos ayındaki ücretsiz film gösterimleri 2, 9, 16 ve 23 Ağustos Cumartesi akşamları gerçekleştirilecek. Etkinlik takvimi ve detaylar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin @kocaelikultursanat adlı Instagram hesabı üzerinden duyurulacak.