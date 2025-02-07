Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da Beğendik Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleşen organizasyon, Beğendik’in gelinleri Rümeysa Sarı, Sinem Yılmaz, Nurgül Sarı ve Büşra Sarı tarafından düzenlendi. Gecede misafirlere çeşitli yiyecek ve içecekler ikram edilirken, çekilişle şanslı katılımcılara sürpriz hediyeler verildi. Etkinliğin en anlamlı yanlarından biri ise, geceden elde edilen gelirin gönüllü olarak LÖSEV’e bağışlanacak olması oldu.

Organizasyona dair konuşan Büşra Sarı, kadınları bir araya getiren bu buluşmanın büyük ilgi gördüğünü belirterek, Keşan’ın Beğendik beldesinin 4 gelini olarak bir ilki gerçekleştirdiklerini ve kadınlar matinesi düzenlediklerini belirtti. Kadınların bir araya gelerek stres attığını ifade eden Sarı, "Geceden elde edilen parayı ise gönüllü olarak LÖSEV’e bağışlayacağız. Organizasyonumuzda siyasetten uzak durarak tamamen birlik ve beraberliği sağlamak istedik. Belediyelerden ve esnaflardan destek aldık. Katılımcılara lezzetli ikramlar sunduk ve eğlence dolu bir gece yaşadık" dedi.