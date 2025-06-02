Beğendik Belediyesi, yerli üretim TOGG ve Çevre Bakanlığı hibesi çöp kamyonunu filosuna kattı. Araçlar, 29 Mayıs 2025’te düzenlenen törenle hizmete alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Beğendik Belediyesi, araç filosunu güçlendirdi.

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen çöp kamyonu, 29 Mayıs 2025’te Beğendik Belediye Başkanlığı önünde düzenlenen törenle tanıtıldı ve hizmete girdi.

Törene, Belediye Başkanı Ferat Gülver, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural, AK Parti Beğendik Belde Başkanı Salim Değişçi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 14.00’te başlayan etkinlikte, araçlar halka sergilenerek detayları paylaşıldı.

Başkan Gülver, törende yaptığı konuşmada, “Yerli ve çevreci teknolojilerle donatılmış TOGG ve çöp kamyonunu halkımızın hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz. TOGG şehir içi hizmetlerde, çöp kamyonu ise çevre temizliğinde fark yaratacak” dedi.

Tanıtım sonrasında vatandaşlar araçları yakından incelerken tören, ikramlarla sona erdi.