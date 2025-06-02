Konya Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, özel çocuklar için bir kez daha anlamlı bir etkinlik daha gerçekleştirdi.

KONYA (İGFA) - Merkezde eğitim gören down sendromlu çocuklar, bu kez toprağa dokundu, çapa yaptı, fide dikti. Çocukların yüzlerindeki tebessüm, etkinliğe katılan eğitimciler ve ailelerinin yüreğinde derin mutluluklar bıraktı.

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, özel çocuklar için anlamlı, umut ve sevgi dolu özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Burada eğitim gören down sendromlu çocuklar, bu sefer toprağa dokundu, çapa yaptı, fide dikti. DOSD Meram’ın eğitim uygulama alanında düzenlenen etkinlikte, yine Meram Belediyesinin girişimleriyle kurulan Konya Fide tarafından üretilen fideler özel çocuklar eliyle toprakla buluşturuldu. Etkinliğe, çocukların yanı sıra aileleri, eğitmenleri ve uzmanlar da katıldı. Çocuklar önce toprağı çapaladı, ardından itinayla hazırlanan alanlara fideleri dikti. Doğayla iç içe geçen gün boyunca hem büyük bir gayret hem de tarifsiz bir mutluluk vardı. DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu da bu özel etkinlikte çocuklara ve ailelerine eşlik etti.

SEVGİYLE BÜYÜYEN BİR MERKEZ; DOSD MERAM

Meram Belediyesinin vizyonuyla hayata geçen örnek projeler arasında yer alan DOSD Meram, sunduğu bireysel eğitimler, sosyal beceri kazandırma programları ve benzeri etkinliklerle down sendromlu bireylerin yaşamlarına dokunuyor. DOSD Meram'da verilen eğitimler, yalnızca akademik bilgilerle sınırlı kalmıyor. Doğaya dokunan, yaşamı tanıyan, üretmeyi öğrenen bireyler yetiştirme hedefiyle yürütülen bu tür etkinlikler, çocukların gelişimlerine ve özgüvenlerine katkı sağlıyor. Fide dikimi gibi uygulamalı çalışmalarla çocukların hem zihinsel hem fiziksel gelişimleri destekleniyor. Toprakla temas eden minik ellerin heyecanı, eğitmenlerin yönlendirmesiyle daha da anlam kazandı. Fide dikimi sırasında çocuklarına eşlik eden aileler de duygusal anlar yaşadı.