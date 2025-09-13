Bursa Devlet Tiyatrosu, Türk Dünyası Başkenti Kazakistanda, Dünyanın Eski Zamanlarında adlı çocuk oyunumuzla festivalde sahne alacak.BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu, Kazakistan’ın Aktau kentinde düzenlenen Uluslararası Türk Kültürü Tiyatrolar Festivaline katılıyor. Festival kapsamında 13 Eylül’de “Dünyanın Eski Zamanlarında” adlı oyun Kazakistanlı sanatseverlerle buluşacak.

Bu vesileyle Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, Kazakistan Başkonsolosumuz Sayın Sabri Alptekin ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülkenin köklü dostluk ilişkileri, kültürel etkileşimin önemi ve gelecekte gerçekleştirilebilecek sanatsal iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Bursa Devlet Tiyatrosu, sahip olduğu zengin ve köklü kültürel mirası, tiyatro sanatının evrensel diliyle sahneye taşıyarak uluslararası alanda tanıtmayı hedefliyor. Bu bağlamda gerçekleştirilen yurtdışı turneler, Türk tiyatrosunun dünyaya açılan önemli bir penceresi olmayı sürdürüyor.