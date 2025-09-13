CHP'li belediyelere yapılan operasyonlardan biri de Bayarampaşa Belediyesi'nde gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırmak", "irtikap", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" ve suçlarından soruşturma açıldı. CHP'li belediyelere yapılan soruşturma sırasında Bayrampaşa Belediyesi'ne de operasyon yapılacağı kulislerde konuşuluyordu.

Sonuçta kulislerde konuşulan konu gerçek oldu. Yapılan soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

POLİS 72 ADRESTE ARAMA YAPIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile gözaltı kararı verilen isimlere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapıldığı kaydedildi.