Kurban Bayramı dolayısıyla en çok ilgi gören ürünler şekerlemeler, tencere, tava, bıçak setleri, buzdolapları, derin dondurucular, elektrikli ızgaralar ve mangallar olurkenb, bayram süresince e-ticaret siparişlerinde yüzde 26’lık bir artış bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Kurban Bayramı’nın, Türkiye'de özellikle e-ticaret alanında yapılan kampanyalarla birlikte daha da hareketlendiğini belirten IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, “Bayramlar, mutfak ekipmanları, elektronik ve ev aletleri gibi kategorilerde belirgin artışları gözlemlediğimiz bir dönem. Şekerlemeler, tencere, tava, bıçak setleri, buzdolapları, derin dondurucular, elektrikli ızgaralar, mangallar, kıyma makinesi, temizlik ürünleri, bayramlık kıyafetler, ayakkabı ve aksesuarlar gibi ürünler ise bu dönemde yoğun talep görüyor.” dedi.

Kurban Bayramı süresince e-ticaret siparişlerinde %26’lık bir artış beklediklerini de sözlerine ekleyen Özkara, “Satışlardaki bu artış, platformların ve KOBİ’lerin bu döneme özel indirimler ve kampanyalar düzenlemeleriyle de doğrudan bağlantılı. Özellikle son dönemde alışverişe çıkmak için vakit ayırmakta zorlanan tüketicilerin bayram hazırlıkları için online alışverişi daha fazla tercih ettiklerini gözlemliyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.