TÜİK'in 2026 yılı ikinci çeyrek Yapı İzin İstatistikleri'ne göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 2,0, daire sayısı yüzde 9,5, toplam yüzölçüm ise yüzde 7,4 azaldı. Buna karşılık yapı kullanma izin belgesi verilen binalarda yüzölçüm yüzde 5,8 arttı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı II. çeyreğine ilişkin Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı. Veriler, yeni yapı ruhsatlarında gerileme yaşanırken, tamamlanan ve yapı kullanma izin belgesi verilen binalarda artış olduğunu ortaya koydu.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 2026'nın ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 2,0, daire sayısı yüzde 9,5, toplam yüzölçüm ise yüzde 7,4 azaldı.

Ruhsat verilen toplam yüzölçümün yüzde 78,2'si belediyeler, yüzde 21,8'i ise diğer yetkili idareler tarafından verildi. Yapı türleri içerisinde en yüksek payı yüzde 71,1 ile iki ve daha fazla daireli binalar oluşturdu.

Kullanım amacına göre ruhsat verilen yapılarda en yüksek yüzölçüm, 37,6 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalarda gerçekleşti. Bu grubu 4,5 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar takip etti.

YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİNDE ARTIŞ

Tamamlanan yapılara ilişkin veriler ise farklı bir tablo ortaya koydu. 2026 yılı II. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yıllık bazda yüzde 13,7, daire sayısı yüzde 10,7, toplam yüzölçüm ise yüzde 5,8 arttı. Bu kapsamda verilen belgelerdeki toplam yüzölçümün yüzde 79,4'ü belediyeler, yüzde 20,6'sı diğer yetkili idareler tarafından gerçekleştirildi. İki ve daha fazla daireli binalar yüzde 67,9'luk yüzölçüm payıyla ilk sırada yer aldı. Kullanma izin belgesi verilen yapılarda da en yüksek yüzölçüm payı 19,4 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalara ait oldu. Sanayi binaları ve depolar ise 3,6 milyon metrekareyle ikinci sırada yer aldı.

ARINDIRILMIŞ VERİLERDE DE RUHSATLARDA DÜŞÜŞ

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ikinci çeyrekte yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 5,1, daire sayısı yüzde 11,4, yüzölçüm ise yüzde 9,4 geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki çeyreğe göre bina sayısı yüzde 0,3 artarken, daire sayısı yüzde 4,9 ve yüzölçüm yüzde 2,1 azaldı.

Buna karşılık yapı kullanma izin belgelerinde takvim etkilerinden arındırılmış serilerde yıllık bazda bina sayısı yüzde 11,8, daire sayısı yüzde 8,2 ve yüzölçüm yüzde 4,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre de bir önceki çeyreğe kıyasla bina sayısı yüzde 5,4, daire sayısı yüzde 4,8 ve yüzölçüm yüzde 2,8 yükseldi.