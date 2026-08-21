Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve İzmir'de organize suç yapılarına yönelik operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. İstanbul'da turistleri hedef alan organize hırsızlık yapılanmasının, İzmir'de ise taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanmasının deşifre edildiğini belirten Bakan Gürlek, operasyonlarda 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve İzmir'de organize suç yapılanmalarına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Gürlek, şehirlerin huzurunu bozan, vatandaşların ve turistlerin güvenliğini tehdit eden ve şiddet ile suçu gelir kapısına dönüştüren yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

İSTANBUL'DA TURİSTLERİ HEDEF ALAN HIRSIZLIK ŞEBEKESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin yer aldığı organize hırsızlık yapılanmasının deşifre edildiğini bildiren Gürlek, şüphelilerin turistik bölgelerde tramvay, durak ve yaya geçitlerinde özellikle yabancı turistleri hedef aldığını belirtti.

Şüphelilerin 'sıkıştırma ve perdeleme' yöntemiyle hırsızlık yaptığı, 25 ayrı hırsızlık eyleminin tespit edildiği ve yapılanmanın günde yaklaşık 10 eylem gerçekleştirerek 400 bin lira civarında suç geliri elde ettiği kaydedildi.

Yapılanmanın faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul'da 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şehirlerimizin huzurunu bozan, vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini tehdit eden, şiddeti ve suçu kazanç kapısına dönüştüren organize yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul ve İzmir'de bugün gerçekleştirilen iki önemli: — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 21, 2026

İZMİR'DE TARAFTAR GRUPLARI İÇERİSİNDEKİ SUÇ YAPILANMASINA OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen diğer soruşturmada ise 'Forza' ve 'Yalı' taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanmasının deşifre edildiğini aktaran Gürlek, soruşturmanın 19 Eylül 2025'te Emircan Övüç'ün ateşli silahla öldürülmesinin ardından derinleştirildiğini belirtti. İki grup arasında yaklaşık 8 aylık süreçte 8 ayrı şiddet eylemi meydana geldiğinin tespit edildiğini belirten Gürlek, soruşturmada toplam 59 örgüt mensubunun belirlendiğini, bunlardan 27'sinin cezaevinde bulunduğunu ifade etti.

Aktif 32 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 4 ilde 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli yakalanırken, örgüt yöneticileri de gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Aramalarda silah, mühimmat, uyuşturucu hap ve çeşitli suç unsurlarının ele geçirildiği açıklandı.

'HİÇBİR SUÇ ÖRGÜTÜNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

İstanbul'un turizm hareketliliğinin hırsızlık, taraftar kimliğinin ve spor tribünlerinin ise silahlı hesaplaşmalar için kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Bakan Gürlek, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik güçleriyle koordinasyon içerisinde suç örgütlerinin yöneticileri, üyeleri, bağlantıları ve suç gelirlerinin üzerine gidilmeye devam edileceğini belirtti. Gürlek, soruşturmaları yürüten başsavcılıklara ve operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerine teşekkür ederken, 'Şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz' mesajını verdi.