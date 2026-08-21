İzmit Belediyesi ile Kocaeli Barosu, ekonomik imkânları sınırlı ve dezavantajlı vatandaşların ücretsiz hukuki desteğe erişimini kolaylaştırmak amacıyla Adli Yardım Projesi Protokolü'nü yeniledi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Başkan Vekili Lütfü Obuz ve Kocaeli Baro Başkanı Av. Caner Karakadılar, başta ekonomik imkânları sınırlı vatandaşlar olmak üzere ihtiyaç sahibi kişilere hukuki destek sunmayı amaçlayan Adli Yardım Projesi Protokolü'nü imzaladı. İmza Törenine Başkan Yardımcısı Nilgün İrteni'de katıldı.

BARO YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR ETTİ

İmza töreninde konuşan Başkan Vekili Lütfü Obuz şu ifadeleri kullandı; 'Bu proje özellikle şiddete maruz kalan kadınlarımızı desteklemek adına hayata geçirdiğimiz bir proje. Baro Başkanımıza ve yönetimine bu projeyi uyguladığı için çok teşekkür ediyorum. Bu projemiz geçtiğimiz yıllarda da desteklediğimiz bir proje. Protokolümüz, vatandaşlarımıza hayırlı olsun.'

'VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN'

Kocaeli Baro Başkanı Av. Caner Karakadılar ise imza töreninde yaptığı konuşmada, 'Geçen sene İzmit Belediyemizle birlikte bir adli yardım protokolü imzaladık. Ekonomik olarak dezavantajlı grupta bulunan vatandaşlarımız Baro'ya başvurarak bu hizmetten ücretsiz faydalanabiliyor. Bu protokolümüzü yeniliyoruz. İzmit Belediyesine bu sosyal sorumluluk projesine katkı sunduğu için teşekkür ediyorum. Kocaeli Barosu ve İzmit Belediyesi uzun yıllar bu sosyal sorumluluk projesini sürdüreceğine inancımım tamdır. Kentimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun' dedi.