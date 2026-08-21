Saat 00.47'den 08.14'e kadar üç kısa süreli mikrodeprem aktivitesi kaydedildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Karabulut, bölgede şu aşamada değişen bir durum olmadığını belirterek hareketliliğin izlenmeye devam edilmesi gerektiğini söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Marmara'da gece yarısından itibaren aralıklarla mikrodeprem hareketliliği gözlendi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Karabulut'un paylaşımına göre 00.47-00.59, 04.22-04.25 ve 08.10-08.14 saatleri arasında üç ayrı kısa süreli aktivite yaşandı.

Doç. Dr. Karabulut, yaklaşık 4 saatlik aralıklarla tekrarlayan bu hareketliliğin tek başına büyük bir depremin habercisi olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Ancak dizinin tamamen monoton biçimde sönümlenmediğine, aralıklı yeniden etkinleşme gösterdiğine dikkat çekti. 'Bölgede şu aşamada değişen bir durum yok' değerlendirmesinde bulunan Doç. Dr. Karabulut, sürecin olağan akışında ilerlediğini belirterek sismik hareketliliğin yakından izlenmeye devam edileceğini ifade etti.

Hatırlanacağı gibi Doç. Dr. Karabulut'un benzer değerlendirmelerinde de Marmara'daki mikrodeprem aktivitesinin özellikle süreklilik ve ivmelenme açısından takip edilmesi gerektiği vurgulanmıştı.