Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, Elmadağ-Mamak yol yapım çalışmaları sırasında tarım arazilerine dökülen asfalt artıkları vatandaşların tepkisine neden oldu. Bölge halkı, doğanın korunması için önlem alınmasını istedi.

Funda ŞAHİN / ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, Elmadağ-Mamak arasındaki yol yapım çalışmaları sırasında yol kenarına ve çevredeki tarım arazilerine dökülen asfalt artıkları vatandaşların tepkisine neden oldu.

Vatandaşlar, asfalt atıklarının toprağa, tarım alanlarına ve doğal yaşama zarar verebileceğini belirterek gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Bölgede yaşayan halk, 'Kalkınma ile çevreyi korumak birbirinin alternatifi değil, birlikte mümkün. Yol yapılırken doğa bozulmamalı' diyerek tepkilerini dile getirdi.