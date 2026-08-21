Fatih Sondaj Gemisi'nin 2020'de Sakarya Gaz Sahası'nda gerçekleştirdiği tarihi keşfin üzerinden 6 yıl geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yerli doğal gaz üretiminin artırıldığını ve hedefin enerjide kendi kendine yeten Türkiye olduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarında dönüm noktası olan Sakarya Gaz Sahası keşfinin üzerinden 6 yıl geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Fatih Sondaj Gemisi'nin gerçekleştirdiği keşfin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, Karadeniz'in derinliklerinden çıkarılan yerli ve milli doğal gazın Türkiye'nin dört bir yanındaki hanelere ulaştırıldığını belirtti.

'ÜRETİMİMİZİ HER GEÇEN GÜN ARTIRIYORUZ'

Bakanlık açıklamasında, Sakarya Gaz Sahası'nda başlatılan üretimin Türkiye'nin enerji arzına önemli katkı sunduğu vurgulandı. Paylaşımda, yerli doğal gaz üretiminin her geçen gün artırıldığı belirtilerek, enerjide kendi kendine yeten bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Hatırlanacağı gibi Fatih Sondaj Gemisi'nin 2020 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda açıkladığı keşif, Cumhuriyet tarihinin denizlerdeki en büyük doğal gaz keşfi olarak duyurulmuştu. Bu keşfin ardından saha geliştirme ve üretim çalışmalarına hız verilmişti. Bakanlık, Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin artırılmasıyla birlikte Türkiye'nin enerji ithalatını azaltma ve enerji arz güvenliğini güçlendirme hedefinin sürdüğünü bildirdi.