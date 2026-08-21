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Yalova'daki römorkörcülük hizmetlerinin yeni işletme döneminin, bölgedeki liman ve denizcilik faaliyetlerinin güvenli ve etkin şekilde sürdürülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, sözleşmenin imzalanmasının ardından 'Ülkemiz denizciliğine hayırlı olsun' mesajını paylaştı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sözleşmenin imzalanmasıyla Yalova'daki römorkörcülük hizmetlerinde yeni bir döneme geçildiği belirtildi.

YALOVA (İGFA) - Yalova Bölgesel Hizmet Sahası'ndaki römorkörcülük hizmetlerinde yeni dönem başladı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, 13 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen ihaleyi kazanan Yalova Römorkör Hizmetleri A.Ş. ile 18 Ağustos 2026 tarihinde sözleşme imzalandığını duyurdu.

13 Mayıs'ta gerçekleştirilen ihaleyi kazanan Yalova Römorkör Hizmetleri A.Ş. ile sözleşme imzalandı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, yeni dönemin Türk denizciliğine hayırlı olmasını diledi.

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