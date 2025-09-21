Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nin (GastroANTEP) sekizinci gününde Bayhan kendine has yorumuyla şarkılarını seslendirdi.GAZİANTEP (İGFA) - Festival Park’ta vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Bayhan, Gazi şehirli hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserine kendi klasiği “Tiryakinim” ile hızlı bir giriş yapan Bayhan, ardından “Seninle Olmak Var Ya” ve “Ah İstanbul” ile dinleyenleri adeta büyüledi.

Sanatla gastronomiyi birleştiren festivalde Türk müziğinin efsane isimlerinden olan Müslüm Gürses’in “Seni Yazdım” şarkısını alanı dolduran Gaziantepliler için yorumlayan Bayhan büyük beğeni topladı.

Sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken, bol bol seyirciyle sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Bayhan, “En kötü günümüz böyle olsun. Bizi sizlerle buluşturdukları için Kültür Yolu Festivali’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.