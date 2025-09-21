Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir D-200 karayolu üzerindeki Tepebaşı Kavşağı’nın kapatılmasına yönelik deneme süresinin, 18 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, kavşağın kapatılması uygulaması ilk olarak Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 15 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri arasında bir aylık deneme süresiyle başlatılmıştı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de, daha önce yaptığı duyuruda, Emniyet Müdürlüğü’nün talebinin UKOME’de görüşülerek onaylandığını ve kavşağın geçici olarak kapatılacağını kamuoyuyla paylaşmıştı.

UKOME tarafından yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı Kavşağı'ndaki orta refüj düzenlemesine ilişkin deneme süresi 1 ay daha uzatıldı. Vatandaşlardan gelen yaya trafiğine dair talepler ve düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi yönündeki başvuruların ardından, uygulamanın kalıcılığına yönelik trafik sayımları ve kaza verilerinin değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtildi.

Bu süreçte Karayolları 46. Şube Şefliği tarafından kavşaktaki fiziki düzenlemelerin tamamlanması planlanıyor. Uygulamanın son haftasında alt komisyon tarafından yapılacak değerlendirme, UKOME Kurulu'na sunulacak. Kararın nihai olarak Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından verileceği bildirildi.

Alınan bu yeni kararla birlikte, Tepebaşı Kavşağı 18 Ekim’e kadar araç trafiğine kapalı kalmaya devam edecek. Süre sonunda yapılacak değerlendirme ile kavşağın kalıcı olarak kapatılıp kapatılmayacağına karar verilecek.