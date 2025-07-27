Batman'da Sason İlçe Müftü Vekili Abdullah Çınar, ilçedeki Yaz Kur’an Kurslarını ziyaret ederek öğrencilerin eğitim süreçlerini yerinde inceledi. Çınar, Kur’an-ı Kerim öğrenimi, temel dini bilgiler ve Peygamber Efendimizin hayatını öğrenen öğrencileri tebrik ederken, hocalara teşekkür etti.BATMAN (İGFA) - Sason İlçe Müftü Vekili Abdullah Çınar, ilçede devam eden Yaz Kur’an Kurslarını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında öğrencilerin Kur’an-ı Kerim öğrenme süreçlerini, temel dini bilgileri ve Hz. Peygamber’in (s.a.v) örnek hayatını öğrenme çalışmalarını yakından gözlemleyen Çınar, eğitim faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Çınar, “Kur’an sevgisini öğrencilerimize aşılayan ve dinimizi en güzel şekilde öğreten tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin ilmin bu kutlu yolculuğunu başarıyla tamamlayacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Ziyaret, öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.