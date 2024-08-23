Sason Belediye Başkanı İrfan Demir ilçeden Baman merkeze tayin olan Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Şirin Kızmaz ve Kaya Tiryaki’ye plaket takdim etti.BATMAN (İGFA) - Sason Belediye Başkanı İrfan Demir'den, tayini çıkn Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Şirin Kızmaz ile Kaya Tiryaki'ye plaketle teşekkür etti.

Milli Eğitim şube müdürleri Kızmaz ve Tiryaki’yi makamında ağırlayan Başkan Demir, Uzun yıllar ilçede Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevinde bulunan Tiryaki ve Kızmaz’a müteşekkir olduklarını dile getirdi.

Başkan Demir, "Mehmet Şirin Kızmaz ve Kaya Tiryaki, yıllardır ilçemizin eğitim alanındaki gelişimine büyük katkılar sundular. Görev süreleri boyunca özveriyle çalışarak, çocuklarımızın geleceğine ışık tuttular. İlçemize verdikleri hizmetlerden dolayı kendilerine minnettarız ve yeni görev yerlerinde de başarılar diliyoruz. Sason halkı olarak, her zaman kendilerini sevgiyle anacağız," dedi.