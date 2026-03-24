Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Eskipazar Mahallesi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde değişim ve dönüşümü yaşamaya devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Bu kapsamda daha önce 22 dönümlük alanı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis ederek atletizm pisti ve futbol sahalarının ilçeye kazandırılmasını sağlayan Başkan Güler öncülüğünde alana şimdi de yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı spor salonu kazandırılıyor.

PROJEDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen proje doğrultusunda sahada yoğun bir çalışma yürütülüyor. Kaba inşaatı süren projede yarı olimpik yüzme havuzu binasının bodrum katında dolgu ve yalıtım işleri tamamlandı. Temel betonu döküldü. Kolon ve perde duvar imalatları ile havuz çanağının kalıbı ve demir imalatları devam ediyor.

Çok amaçlı spor salonu binasında ise çelik çatının yapımına başlandı ve dış cephede duvarlarda tuğla örülmesi devam ediyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Eskipazar Spor Kompleksi sporcuların, gençlerin ve vatandaşların yoğun ilgi göstereceği, bölgenin sosyal ve sportif cazibesini artıran önemli bir merkez haline gelecek.