Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Tiyatro Festivali, 26-28 Mart tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor

İSTANBUL (İGFA) - Sanatı yaşamın her köşesine taşıyan Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsüdüzenlenen'Tiyatro Festivali' başlıyor.

'Perdeler açılıyor, hikâyeler canlanıyor' sloganıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan festival, 26-27-28 Mart tarihlerinde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi'nde gerçekleşecek. Üç gün boyunca ücretsiz olarak Beylikdüzü Belediyesitiyatro oyuncuları ve Beylikdüzü Belediyesi Tiyatro Akademisi'nde eğitim alan öğrenciler tarafından sahnelenecek oyunlar, tiyatro tutkunlarını sahnenin büyüsüne katılmaya davet ediyor.

26 MartPerşembe günü, tozlu masal kitaplarının arasından gelip, bilinen tüm kalıpları yıkan, cesur ve bol kahkahalı bir başkaldırı hikâyesi olan 'Öpme Beni Uykum Var!' ile başlayacak olan festival, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde usta yazar Aziz Nesin'in öykü ve oyunlarından uyarlanan 'Bir Tutam Aziz'likler' ile devam edecek. Festivalin son günü olan 28 Mart'ta iseçağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden olan şair ve yazar Nazım Hikmet Ran'ın'Yatar Bursa Kalesi'nde' oyunu izleyici ile buluşacak. Beylikdüzü'nde kültür ve sanatladopdolu geçecek festival ile ilgili ayrıntılı bilgi için belediyenin internet sitesi olan www.beylikdüzü.istanbulüzerinden biletlere ve programla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilir.