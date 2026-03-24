22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, suyun önemine vurgu yaparak, 'Yeni su kaynakları için çalışıyoruz ancak tasarruf da çok önemli. Tasarruf bilincini toplumun tamamına yaymak istiyoruz' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle Hami Yıldırım İlkokulu'nda 'Sular boşa akmasın, geleceğimiz kurumasın' mottosuyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, TİSKİ Genel Müdürü İbrahim Kul, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Okul Müdürü Abdullah Akın Şen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Su yaşamın kaynağı. Yerine bir şey ikame edemediğimiz bir kaynak. Amacımız burada farkındalık oluşturmak' dedi.

GÜZEL İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ

Başkan Genç, şunları söyledi: 'Su hayat demek. Başta İnsanlar olmak üzere en küçük bitkiden hayvanlara kadar temel bir kaynak oluşturan su için önümüzdeki süreçlerde farklı çalışmalar ortaya koymak zarurettir. O nedenle biz de 22 Mart Dünya Su Günü'nde güzel etkinliklerle bu bilinci artırmak istedik. Sevgili yavrularımıza geleceğimizi, şehrimizi, ülkemizi ve dünyayı emanet edeceğiz. Onların zihinlerine güzel bir şeyler katmak istiyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber çocuklarımıza dönük bu tür adımlarda güzel bir iş birliği içerisindeyiz.'

ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

Türkiye'nin, küresel ısınma nedeniyle su sıkıntısı ve stresi yaşadığını vurgulayan Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Geçen yıl bizler de özellikle şehrimizin batı bölgesinde su stresi yaşadık. Bazı kaynaklarımız aşırı kurak mevsim dolayısıyla çok azaldı, kurumaya yakın bir hale geldi. Depolarımıza tankerlerle su taşıdık. Büyük bir proje programımızda var. Bakanımızla, valimizle genel müdürümüzle hep beraber yeni bir barajla Trabzon'umuza yeni bir su kaynağı katmak istiyoruz. Bunu yaparken küçük göletlerle de suyu üst kotlarda biriktirerek gerek sulama gerekse içme suyu konusunda arıtma tesislerimizle birlikte evlerimize temiz suyu taşımak istiyoruz. Trabzon'umuzda şu anda 21 tane içme suyuna esas olmak üzere arıtma tesisimiz var. Bu konuda valimizin nezdinde bütün kurumlarımızla güzel bir şehirde güzel bir iş birliğimiz var, teşekkür ediyorum. 21 arıtma tesisimizle şehrimizde insanlarımız yüzde 80 oranında arıtılmış temiz su içmektedir. Yüzde 20'lik kısım da olan vatandaşlarımız daha ziyade köylerimizde doğal kaynaklardan gelen sulardan besleniyor. Yani onlar da temiz su içiyor. Dolayısıyla bu minvalde bir sorunumuzun olmadığını ifade etmek istiyorum.'

TASARRUFLA SUYU KORUYACAĞIZ

Su tasarrufunun çok önemli olduğunu da belirten Başkan Genç, 'Amacımız tasarruf bilincini bütün halkımıza aktarmak. Bu nedenle su tarifelerinde ayrı bir teşvik edici parametreyi uygulamaya koyduk. 0-7 metreküpe ve 7-15'e daha ucuz fiyatla suyu veriyoruz; 15'ten yukarısına normal tarifenin üzerinde bir fiyatla veriyoruz. Tasarrufla inşallah suyu koruyacağız' diye konuştu.

SUYA SAHİP ÇIKACAK OLAN SİZLERSİNİZ

Trabzon Valisi Tahir Şahin de öğrencilere seslenerek, 'Bütün medeniyetler suyun etrafında konuşlanmıştır. Oralarda hayatlarını yaşamışlar ve sürdürülebilir hale getirmişlerdir. Biz de Trabzon'da hayatımızın daha sürdürülebilir ve kaliteli olabilmesi için bu farkındalık faaliyetini Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde gerçekleştiriyoruz. Mutlu ve temiz bir Trabzon için suya ihtiyacımız var. Suyumuzun geleceği, memleketimizin geleceği gibi sizlersiniz. Sizler korursanız suyla kalkınacağız. Dünya, suyu temiz kullananların ve sahip çıkanların dünyası olacak. Bu noktada da Trabzon'a sahip çıkacak olan sizlersiniz' dedi.