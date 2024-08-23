Bağımlılık ile mücadelede kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek, il eylem planlarını hazırlamak, onaylamak ve uygulanmasını takip etmek ve değerlendirmek üzere oluşturulan “Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu” Valimiz Sayın Gökmen Çiçek Başkanlığında toplandı. KAYSERİ (İGFA) - Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’in yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fatih Altun, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Hakan Dedebağı, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, adli birimler, emniyet ve jandarma teşkilatının temsilcileri katıldı.



Valimiz Sayın Gökmen Çiçek toplantıda yapmış olduğu konuşmada, "Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımız, bağımlılıkla mücadele konusunda mevcut projelerine ek olarak yeni projeler geliştirmeli ve kesintisiz bir şekilde mücadeleye devam etmelidir. Bu konuda kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği önemlidir.” dedi



Bağımlılıkla Mücadelede özellikle “En İyi Narkotik Polisi; Anne” Projesi’nin çok önemli olduğunu ifade eden Vali Çiçek, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesi kapsamında eğitimlerimize devam etmekteyiz. Bu proje kapsamında daha önceden yapmış olduğumuz çalışmalara ek olarak, kadın muhtarlarımız vasıtasıyla annelerimize ulaşılacak, Yeşilay/YEDAM projeye dahil edilerek iş birliği genişletilecek ve KAYMEK’lerde de eğitimler vereceğiz. " diye konuştu.

Valimiz Sayın Gökmen Çiçek konuşmasının devamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonu ile ilgili kurum amirlerinin koruyucu aileleri ziyaret ettiğini ve bu ziyaretlerin de devam edeceğini, ayrıca okulların açılması ile birlikte okul müdürleri ve rehber öğretmenlerin de bağımlılıkla mücadele konusunda etkin rol alacağını belirtti.



Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Kayseri Şubesi tarafından yapılan sunum ve karşılıklı görüş alışverişinin alınması ile sona erdi