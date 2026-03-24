Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki parklarda ve mesire alanlarında revizyon çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Daha yeşil bir Çayırova için çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yeşil alanların daha düzenli ve ilçe sakinlerinin daha rahat kullanabilmesi adına birçok noktada revizyon gerçekleştiriyor.

Çayırovalılardan gelen talepler ve planlanan işler kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iki parkta yapılan yenileme çalışmalarında büyük ilerleme kaydedildi. Bu bağlamda Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yeşil Vadi Parkı'nda geçtiğimiz aylarda başlayan yenileme çalışmaları kapsamında, yeni yüzüyle hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap edecek parkın çim serimi gerçekleştirildi. Daha yeşil bir görünüme kavuşturulan park, oyun grupları ve oturma gruplarının montajının ardından baştan aşağı yenilenmiş olacak.

MESİRE ALANINA YENİ MESCİT

Yine Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Ahmet Alp Taşdemir Mesire Alanı'nda, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda harekete geçen ekipler, yeni bir mescit ve WC'yi mesire alanında inşa ediyor. Kaba inşaatı tamamlanan alan, en kısa sürede Çayırovalıların kullanımına açılacak. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, ilçedeki sosyal yaşam alanlarının daha modern yüzleriyle ilçe sakinlerinin kullanımına sunulması yönünde çalışmaların süreceği belirtildi.