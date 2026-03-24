Çorum Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Puduhepa Kadın Kültür Festivali, 24-28 Mart 2026 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Dünya Kadınlar Günü kapsamında organize edilen festival, kültür, sanat ve kadın emeğini ön plana çıkaran birçok programa ev sahipliği yapacak.

ÇORUM (İGFA) - Festival, 24 Mart Salı günü Saat Kulesi'nden başlayacak kortej yürüyüşüyle başlayacak. Yürüyüşün ardından saat 13.00'te Bedesten'de açılış programı düzenlenecek.

Açılışta sosyal girişimci Renan Tan Tavukçuoğlu 'Puduhepa' sunumunu gerçekleştirecek. Ayrıca Anadolu'nun kahraman kadınlarını anlatan özel bir gösteri sahnelenecek. Aynı gün saat 19.30'da Devlet Tiyatro Salonu'nda Türk gelinleri ve kına gecesi temalı tiyatro gösterisi izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamında 25 Mart Çarşamba günü Psikolog İrem Otaraklıoğlu Kaya, Devlet Tiyatro Salonu'nda saat 19.30'da söyleşi gerçekleştirecek.

26 Mart Perşembe günü ise ÇÖSED iş birliğiyle hazırlanan Puduhepa Resim Sergisi, saat 14.00'te Veli Paşa Hanı'nda açılacak. Ardından saat 15.00'te Dr. Öğretim Üyesi Önder İpek tarafından 'Hititlerde Sanat' konulu söyleşi, Belediye Binası Konferans Salonu'nda yapılacak.

Festivalin kapanış günü olan 28 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Bedesten'de Kadın Emeği Satış Stantları açılacak. Festivalin finalinde ise sanatçı Senem Akdemir, saat 19.30'da TSO Konferans Salonu'nda kadınlara özel konser verecek.