Batman’ın Sason ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilçe merkezinde bulunan Yunus Emre Ortaokulu bahçesinde çeşitli etkinlikler yapıldı.BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program kapsamında günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirler ve video gösterimleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da alandakilere canlı olarak izlettirildi.

Programda konuşan Sason Kaymakamı Furkan Başar, milli birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, “15 Temmuz; milletimizin iradesine, vatanına ve demokrasisine sahip çıktığı destansı bir gündür. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; bu anlamlı günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daim kılmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçe protokolüün yanı sıra kurum amirleri ve ilçe halkı yoğun ilgi gösterdiği anma programı gece camilerden selaların okunmasıyla sona erdi.