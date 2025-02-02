Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Batı Trakya Türkleri İzmit Şubesi’nin birlikte düzenlediği, “29 Ocak Milli Direniş Günü” programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, “Ecdadımızın verdiği mücadeleyi unutmayacak, milli şuurumuzu daima koruyacağız” dedi.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Batı Trakya Türklerini “29 Ocak Milli Direniş Günü”nde unutmadı.

29 Ocak 1988 ve 1990 tarihlerinde Batı Trakya’da fanatik milliyetçilerin saldırıları sonucu büyük acılar yaşayan Türkler, o dönemdeki direniş ve mücadeleleriyle hafızalarda yer etti.

Bu trajik olaylar, Batı Trakya Türklerinin özgürlük ve kimlik mücadelesinin simgesi haline geldi. Bu anlamlı gün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Batı Trakya Türkleri İzmit Şubesi tarafından düzenlenen “29 Ocak Milli Direniş Günü” programı ile anıldı. 29 Ocak Milli Direniş Günü programı, İzmit Antikkapı’da başladı.

ANITA KARANFİL BIRAKILDI

Programda, Batı Trakya Türklerinin, tarih boyunca karşılaştıkları zorluklara rağmen kültürel miraslarını ve kimliklerini koruma mücadelesi vurgulandı. Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar, Cumhuriyet Bulvarı boyunca bir araya gelerek, Fevziye Camii yakınlarındaki Milli Kimlik ve Direniş Anıtı’na yürüdü. Yürüyüşün sonunda, 29 Ocak 1990 tarihinde yaşanan acı olaylar anılarak, Batı Trakya Türklerinin direnişine saygı göstermek amacıyla anıta karanfil bırakıldı. Bu özel an, sadece geçmişin hatırlanması değil, aynı zamanda geleceğe dair bir umut ve dayanışma mesajı taşıdı. Batı Trakya Türklerinin, tarih boyunca karşılaştıkları zorluklara rağmen kültürel miraslarını ve kimliklerini koruma mücadelesi, etkinlikte bir kez daha vurgulandı.

“UNUTULMAMASI GEREKEN TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI”

Programda konuşan Başkan Büyükakın, Batı Trakya’daki Türklerin karşılaştığı zorluklara değinerek, 29 Ocak’ın sadece bir tarih değil, aynı zamanda Batı Trakya’daki Türklerin varlığını hedef alan bir saldırının simgesi olduğunu vurguladı. Başkan Büyükakın, "Bu olaylar, kimliksizleştirme gayretlerinin bir parçasıydı. O topraklarda yaşayan soydaşlarımız bu kimliksizleştirme çabasına karşı efsanevi bir direniş gösterdiler. Biz de bugün bu direnişe saygımızı gösteriyor, onları yad ediyoruz. Unutturmamaya çalışıyoruz. Çünkü unutulmaması gereken tarihi bir dönüm noktasıdır” dedi. Başkan Büyükakın, Türkiye’nin milli şuurunun her zaman korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini dile getirerek, "Bizim sonsuza kadar savunmamız gereken bir milli duruşumuz var. Bu duruşu kaybetmeden, gelecek nesillere aktarmalıyız. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu duruşu hem burada hem sınır ötesinde ayakta tutmamız gerektiği şuuruyla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“29 OCAK BİR DİRENİŞ SEMBOLÜDÜR”

Ayrıca, bu milli duruşun ayakta kalmasında emeği geçenlere teşekkür eden Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu dava, sizlerin kararlılığı ve mücadelesiyle ayakta duruyor. Unutmayın, milli şuur, o şuurla hareket edenlerle birlikte varlığını sürdürebilir. 29 Ocak, Batı Trakya Türklerinin kimlik ve hak mücadelesinde bir direniş sembolüdür. Bugün, zulme boyun eğmeyen, varlığını ve değerlerini korumak için mücadele eden soydaşlarımızı anıyor, bu yolda ömrünü adayan Dr. Sadık Ahmet ve hayatını kaybedenleri rahmetle yâd ediyoruz. Onların mirası, yalnızca geçmişin değil, aynı zamanda yarının da teminatıdır. Mücadeleleri yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.” Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da “29 Ocak Milli Direnişine emek veren, bir sürü zorluk çeken ve bu yolda ölene kadar mücadelesini sürdüren başta Dr.Sadık Ahmet olmak üzere tüm vefat edenleri saygı ile anıyorum. Batı Trakya’daki varlığımızı ve geleceğimizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Batı Trakya Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif konuşmasında İzmit’teki Batı Trakya Türklerinin birlik ve beraberlik duygusuna değindi.