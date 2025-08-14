Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın başlattığı altyapı seferberliği kapsamında Bigadiç’in Kargın Mahallesi’ne yeni sondaj kuyusu açan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, yeni içme suyu hattını da mahalleye kazandırdı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla şehir genelinde başlatılan altyapı seferberliği, Bigadiç’te tüm hızıyla devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Bigadiç’in Kargın Mahallesi’nde vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir projeyi daha tamamladı. Mahalleye açılan yeni sondaj kuyusu ile içme suyu hattıyla birlikte ilçe temiz ve sağlıklı suya kavuştu.

ALTYAPI SORUNLARI TEK TEK GİDERİLİYOR

Yıllardır çözüm bekleyen altyapı sorunlarının tek tek giderildiği ilçede, BASKİ ekipleri tarafından, yeni açılan sondaj kuyusu ile birlikte içme suyu hattının yapımı da tamamlandı. Mahalle sakinleri için güçlü ve güvenli bir içme suyu altyapısını oluşturan ekipler, yer altı su kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi amacıyla açılan sondaj kuyusundan elde edilen su, yeni içme suyu hattı aracılığıyla mahalle sakinlerine ulaştırıyor.

HER MAHALLE EŞİT VE ADİL HİZMET

Her mahalleye eşit ve adil hizmet anlayışıyla hareket eden Başkan Akın, “Şehrimizin hiçbir mahallesini ihmal etmeden tüm ilçelerimize eşit ve adil hizmet ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın yıllardır yaşadıkları altyapı ve içme suyu sorunlarını çözmek için BASKİ’den uzman ekiplerimiz tam teçhizatlı olarak çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. 20 ilçemizin tümünde yaptığımız gibi Bigadiç’te de vatandaşlarımızı en iyi hizmetlerle buluşturuyoruz.” ifadelerini kullandı.