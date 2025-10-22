Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Gömeçli vatandaşların yıllardır su kesintileri nedeniyle yaşadıkları sorunu ortadan kaldırmak ve su kalitesini artırmak için Ulubeyler Mahallesi'nde içme suyu arıtma tesisi yapım çalışmalarına devam ediyor.

BALIKESİR (İGFA) - Şehrin dört bir yanında altyapıdan yeni içme suyu hatlarına kadar birçok önemli yatırıma imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde alternatif su kaynaklarının artırılarak şebekeye verilmesi amacıyla Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından önemli bir yatırım daha hayata geçiyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın göreve gelir gelmez altyapıda başlattığı büyük dönüşüm ile BASKİ Genel Müdürlüğü Gömeç'in Ulubeyler Mahallesi'nde Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi yapımına devam ediyor.

İÇME SUYU KALİTESİ ARTACAK

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği'ne uygun şekilde halkı kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşturan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Gömeçli vatandaşların yıllardır su kesintileri nedeniyle yaşadıkları sorunu ortadan kaldırmak ve su kalitesini artırmak için Ulubeyler Mahallesi'nde içme suyu arıtma tesisi yapım çalışmalarına devam ediyor. Her mahalleye kesintisiz ve temiz içme suyu ulaştırmak adına çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getiren BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 'Ahmet Başkan'ımız liderliğinde 20 ilçede içme suyu yatırımlarıyla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya doğrudan katkı sağlıyoruz.' dedi.

YILLARDIR SÜREGELEN SU KESİNTİLERİ SONA ERİYOR

Gömeç'te özellikle yaz aylarında artan nüfus nedeniyle içme suyu kaynaklarının yetersiz kalmasından dolayı yeni içme suyu arıtma tesisi yapımına başlayan BASKİ, yıllardır vatandaşların en büyük sorunu haline gelen su kesintilerini de çözüme kavuşturuyor. Bölgeye önemli bir yatırım kazandıran BASKİ, yaz aylarında yaşanan su kesintilerinin de önüne geçecek. İlçenin artan nüfusuna uygun kapasitede altyapı oluşturulması ve yönetmeliklere uygun su temini sağlanması adına yapılan bu yatırımın, bölge halkı için önemli bir çözüm oluşturması hedefleniyor.