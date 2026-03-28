Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MANİSA (İGFA) - Yağışın başladığı ilk andan itibaren araç ve personeliyle sahaya inen Büyükşehir ve MASKİ ekipleri, su baskını riski taşıyan bölgelerde önleyici tedbirler aldı. Ekipler, su akışını engelleyebilecek unsurları temizleyerek hatların açık kalmasını sağlarken, vatandaşlardan gelen ihbarlara da ivedilikle yanıt verdi.



Çalışmaları yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ekiplerin yağış süresince teyakkuzda olacağını vurgulayarak şunları söyledi: 'Vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına, her yağışta olduğu gibi titizlikle çalışıyoruz. Büyükşehir ve MASKİ bünyesindeki tüm personelimiz ve iş makinelerimizle sahadayız. İhtiyaç duyulan her noktaya hızla ulaşıyoruz. Ekiplerimiz, 24 saat esasına göre görev yapmaya ve teyakkuz halinde kalmaya devam edecek.'

​Dere ve kanallardaki temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Dutlulu, suyun tahliyesinde aksama yaşanmaması için tüm teknik imkanların seferber edildiğini ifade etti.

​Yağışların etkisini yitirene kadar saha operasyonlarının süreceği ve vatandaşlardan gelen taleplerin öncelikli olarak değerlendirileceği bildirildi. Vatandaşların taleplerini 24 saat boyunca sosyal medya hesapları, MASKİ ALO 185 Çağrı Merkezi, ALO 153 Çözüm Merkezi ve 444 99 45 numaralı WhatsaApp hattı üzerinden Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne iletebileceği ifade edildi.