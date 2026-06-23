Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) vatandaşlarla yan yana olmaya ve dayanışma ruhunu büyütmeye devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezleri'nin gelenekselleştirme hedefiyle düzenlemeye başladığı Yaz Festivali'nin ikincisi gerçekleştirildi.

Çubuk -1 Barajı Rekreasyon Alanı'nda gerçeklesen etkinliğe 2 binin üzerinde vatandaş katıldı. Konserlerle, dansla ve sürpriz oyunlarla geçen festivalde aileler hem sosyalleşti hem de yaza renkli bir başlangıç yaptı.

Bu amaçla birçok etkinliğe ve çalışmaya imza atan Sosyal Yaşam Merkezleri, üyelerle yazı karşılamak için Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nda Geneksel Yaz Festivali'nin ikincisini düzenledi.

Bütün yıl sınav stresinden yorulan öğrenciler sürpriz oyunlarla eğlencenin tadını çıkarırken; aileler de sosyalleşme imkânı buldu. Dansın, müziğin ve ücretsiz ikramların eşlik ettiği festivalde Başkentliler yaza renkli bir giriş yaptı.

KARA: 'YAZ ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK'

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Hande Kaya, ailelerle beraber Yaz Festivali'nde yan yana olmanın, dayanışmanın ve birlikte eğlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

'Geleneksel Yaz Festivali'mizi bu defa Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nda organize ettik. Sürpriz oyunlar, güzel aktiviteler, ikramlar birçok şey var. Kışın stresinden, baharın güzelliğinden ve yazın girişinden istifade edelim dedik ve burada buluştuk. 2 binin üzerinde üyemizle birlikteyiz. Yaz etkinliklerimiz devam edecek, tüm Ankaralıları etkinliklerimize bekliyoruz.'