Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Avrupa Birliği'nin desteklediği CLIMAAX-MUHIR Projesi kapsamında düzenlenen 'Bilimden Eyleme II: Antalya Kentsel Isı Adası Ve Aşırı Sıcaklara Karşı Eylem Planı Katkı Çalıştayı' düzenledi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çalıştay, Avrupa Birliği destekli CLIMAAX-MUHIR Projesi kapsamında gerçekleştirildi. Çalıştayda, iklim değişikliğinin etkileri ve Antalya'nın aşırı sıcaklardan etkilenme potansiyeli ele alındı.

Etkinlikte, kamu kurumları, STK'lar ve uzmanlar bir araya gelerek sunumlar, yuvarlak masa çalışmaları ve değerlendirmeler yapıldı.

GELECEK NESİLLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Çalıştayın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, iklim değişikliğini ilk defa 2021 yılında Manavgat'ta yaşanılan orman yangını felaketinde hissettiklerini belirtti.

Hacıoğlu, 'Yangın sonrasında Kumluca'da sel felaketi yaşadık, evler seralar zarar gördü. Kepez'de yoğun bir yağış sonrası afet yaşadık. Tüm bunları yaşayınca Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliğiyle ilgili bir şeyler yapılması gerektiğini derinden hissettik. 2022 yılında Türkiye'nin ilk İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığını kurduk. Gelecek nesillere güzel bir yarın bırakmak için projeler ve çalışmalarımız hızla devam ediyor' dedi.

19 İLÇEDE RİSK ANALİZLERİ YAPILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nda görevli Uzman Araştırmacı Dr. Fulya Kandemir 'CLIMAAX Bulguları Işığında Antalya'da Aşırı Sıcaklar ve Kentsel Isı Adası' başlıklı bir sunum yaptı.

Dr. Kandemir, 'Proje kapsamında 19 ilçede sıcak hava dalgaları ve kentsel ısı adasına bağlı risk analizlerini gerçekleştirdik. Antalya'nın hem günümüz hem de 2085 yılında kadar projeksiyonlarını tamamladık. Antalya Kentsel Isı Adası ve Aşırı Sıcaklara Karşı Eylem Planı'nın Türkiye'de gerçekleşecek ilk eylem planı olacak. Antalya, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yürüttüğü '50°C'de 50 Şehir' girişimine seçilmiş, burada da en üst düzey taahhüt yani eylem planı taahhüttü vererek de 15 şehrin içine girdi. Ayrıca, 'Sıcaklarla Mücadele' ortaklığına katılmaya hak kazandı' diye konuştu.