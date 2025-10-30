İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde Cumhuriyet'in 102'inci yılı coşkusu önce kortej sonra konserle yankılandı.

İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Maltepe Mahallesi Tabaoğlu Parkı'nda toplanan Cumhuriyet sevdalısı yüzlerce Güzelbahçeli, ellerinde meşale ve Türk Bayrakları'yla yaklaşık iki kilometre sahil boyunca yürüdü.

Fixband Bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde yürüyen ve sık sık 'Yaşasın Cumhuriyet', 'Mustafa Kemalin Askerleriyiz' sloganı atan Güzelbahçeliler, Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi önünde yürüyüşlerini tamamladı. Yürüyüşün ardından demokrasi meydanını dolduran Güzelbahçeliler 'Cumhuriyet vals' gösterisini izledi.

Ardından FIXBAND konseriyle coşku doruğa çıktı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 102'inci yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlamak için bir arada olduklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 'Değerli Güzelbahçeliler,Kıymetli misafirler, Sevgili gençler, çocuklar ve bu toprakların güzel insanları. Bugün burada, aynı gökyüzü altında, aynı heyecanla, aynı yürekle tek bir sesle haykırmak için toplandık:Yaşasın Cumhuriyet!Bugün; 102 yıl önce yorgun, yoksul ama onurlu bir halkın küllerinden yeniden doğuşunun yıldönümü!Bugün; emperyalizme karşı verilen destansı bir mücadelenin, karanlıktan aydınlığa açılan kapısının yıldönümü! Bugün; 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletine emanet ettiği en büyük mirasın, Cumhuriyetimizin doğum günü!Sevgili hemşehrilerim,Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil; bir karakterdir, bir duruştur, bir onurdur!Cumhuriyet, kadının özgürleştiği, çocuğun okula gidebildiği, köylünün, işçinin, memurun, öğretmenin aynı sofrada oturabildiği büyük bir devrimdir.Cumhuriyet, halkın kendi kaderine sahip çıkmasıdır!Cumhuriyet, biziz! Sizsiniz! Hepimiziz!Bir asır önce bu topraklarda, yokluk içinde, umutla, inançla yola çıkan bir önder vardı.O önderin adı Mustafa Kemal Atatürk'tü ve onun etrafında kenetlenen bir millet vardı;O millet bizdik, bu milletti!Bugün biz o büyük mücadelenin çocukları, torunları, mirasçılarıyız!Cumhuriyet kolay kazanılmadı.O gün ısınacak sobası olmayan okullarda bile 'Cumhuriyet' dendiğinde yüreği ısınan öğretmenler vardı.O gün karnı aç ama başı dik anneler vardı.O gün evladını cepheye gönderen, 'Vatan sağ olsun' diyen babalar vardı.İşte biz o yüreklerin torunlarıyız! Söz veriyoruz:O emaneti, sonsuza dek koruyacağız! Gözlerimizdeki ışık sönmesin, yüreklerimizdeki ateş hiç eksilmesin!Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun!Yaşasın Atatürk! Yaşasın Cumhuriyet!' diye konuştu.