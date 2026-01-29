Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin güçlü yarınları için altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Alifuatpaşa Mahallesi'nde altyapı ağını genişletiyor. Bölgede başlatılan proje ile Yenimahalle mevkiine bin 500 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı inşa ediliyor. Çevre dostu proje kapsamında atık sular son teknolojiye sahip arıtma tesisinde arıtılarak doğaya deşarj edilecek.

Bu kapsamda ekipler Geyve Alifuatpaşa Mahallesi'nde bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak bin 500 metrelik yeni kanalizasyon hattı projesi başlatıldı.

YENİMAHALLE'YE GÜÇLÜ DOKUNUŞ

Alifuatpaşa Mahallesi Yenimahalle mevkiinde yoğunlaşan çalışmalar kapsamında, bölgeye bin 500 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı inşa ediliyor. Aralıksız yürütülen projeyle birlikte atık suların sağlıklı bir şekilde toplanması ve doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesi sağlanarak çevresel risklerin önüne geçilecek.

100 adet parsel bacası inşa edilecek

Bin 500 metrelik atık su hattının yanı sıra, sistemin uzun ömürlü ve olası bir sorunda anında müdahaleye açık olması için 30 adet muayene bacası inşa edilecek. Proje kapsamında hane bağlantılarının sorunsuz yapılması için 100 adet parsel bacası imalatı da kısa sürede tamamlanacak.

ŞEHRİN HER NOKTASINDA YATIRIMLAR ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Şehrimizin her noktasında olduğu gibi Geyve ilçemizde de altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Alifuatpaşa Mahallesi'nde başlattığımız bin 500 metrelik kanalizasyon hattı çalışmasıyla bölgenin altyapı standartlarını yükseltiyoruz. Bölgede ikamet eden abonelerimize eksiksiz ve güçlü bir hizmet sunmak adına çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak hattı devreye alacağız' ifadelerine yer verildi.