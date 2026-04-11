Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Bensiz Gitme İstemem: Mevlânâ ve Opera' başlıklı etkinliğe ev sahipliği yaparak, Başkentlileri tasavvufun birleştirici atmosferinde bir araya getirdi ve sanatın gücünü doyasıya yaşattı.

ANKARA (İGFA) - Kentteki kültür, sanat aksına katkı sunarak kenti kültür ve sanatın da başkenti yapmak amacıyla çalışmalarını sürdüren ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, geceyi tasavvuf ezgileriyle taçlandırdı.

MÜZİK, ŞİİR VE SAHNE, OPERA İLE BÜTÜNLEŞTİ TASAVVUFLA DA HARMANLANDI

Kocatepe Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Bensiz Gitme İstemem: Mevlânâ ve Opera' başlıklı dinletide, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin evrensel mesajları, tasavvufun derinliği ve sanatın gücüyle harmanlanarak başkentlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Müzik, şiir ve sahne estetiğini bütüncül bir anlatımla opera formunda bir araya getirilen dinletide; orkestra şefliğini Zafer Gökçer, solistliği Ersoy Saklıca, neyzenliği Emrah Yücebaş üstlenirken, şiirsel altyapıyı ise Yeşim Uludağ üstlendi.