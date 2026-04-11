KOCAELİ (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Marmara Bölge Başkanlığı ve İGF Haber Ajansı (İGFA) İl Temsilciliği ofisi düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı. Geçtiğimiz aylarda İGF Marmara Bölge Başkanlığı görevine atanan gazeteci Mesut Işık'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış, siyaset, bürokrasi, medya ve iş dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi.

Açılışa, İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İGF Genel Başkan Yardımcısı ve İGF Ege Bölge Başkanı Serkan Torun, İGF Genel Sekreteri Sevil Şaru, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve yönetim kurulu üyeleri, Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun ve yönetim kurulu üyeleri,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Basın Danışmanı İbrahim Gürsel, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Gebze Kızılay Şubesi Başkanı Celalettin Kurt ve yönetim kurulu üyeleri, Gebze Sağlık Grup Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu, Darıca Sağlık Grup Başkanı Dr. Ulaş Doğan, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Baran Aydın, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Günay Uzun,

MHP Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turhan ve yönetim kurulu üyeleri, Gebze Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Nadir Yıldırım, İYİ Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Sadık Güvenç, Akkaşoğulları Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Akkaş, MHP Kocaeli Milletvekili Adayı Yudum Kaşıkçı, CHP Gebze İlçe yöneticileri Doğan Balıkçı, Fatma Osanmaz, Yunus Emre ve Haydar Eroğlu, Viaport Marina Pazarlama Direktörü Gökmen Aydın, Çayırova Belediyesi Özel Kalem Müdürü Aydın Turan, BBP Gebze İlçe Başkan Vekili Ali Yasin Bozkara,

Gölge Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ercan Sarıçam, gazeteci Yavuz Ercan, iş insanları Özcan Dal ve Mehmet Akyol, iş kadını Serap Çakır, Anibal Gazetesi İmtiyaz Sahibi İrfan Yormaz, Darıca Anahtar Partisi İlçe Başkanı Kinyas Bakar ve yönetim kurulu üyeleri, İyilik Kervanı Derneği Başkanı Asiye Gül, Gebze Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Kocaeli Şubesi Başkanı Nihat Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, iş insanları Oktay Torun ve Bülent Özdemir, Gebze Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hacı Key, Darıca Belediyesi Basın Müdürü Selçuk Koç, Gebze Belediyesi Basın Müdürü Dr. Yusuf Ataseven, Dilovası Belediyesi Basın Müdürü Cemil Memiş ile çok sayıda davetli katıldı.

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, İGF olarak yerel medyanın güçlü olması için çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 'Yerel medyalarımızın ekonomik, sosyal ve basın özgürlüğü açısından güçlü olması için İGF yönetimimiz, bölge başkanlarımız, il temsilcilerimiz ile birlikte önemli adımlar atıyoruz. Basın meslek odasının çıkarılması, merdiven altı internet haber sitelerinin kapatılması için sadece İGF olarak değil tüm meslek örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, siyasiler ile birlikte güçlü adımlar atmamız gerekiyor. Bu çerçevede bölge başkanlıkları da koordinasyon için önemli bir adım. Geçtiğimiz aylarda bölge başkanlıları atamalarımızı gerçekleştirmiştik. Bugün de Kocaeli Gebze'de İGF Marmara Bölge Başkanlığı görevine atanan Mesut Işık Başkanımızın ev sahipliğinde açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Katılım sağlayarak bize güç veren, desteklerini esirgemeyen milletvekilimize, belediye başkanlarımıza, siyasi partilerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine, STK temsilcilerimize, emeği geçen herkese teşekkür ederim.' dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, yerel medyanın demokraside ayrı önemi olduğuna vurgu yaparak, 'Yerel medyalarımızın güçlü olması, basın meslek odasının yasalaşması için çalışan İnternet Gazetecileri Federasyonu'na her zaman desteğe hazırız. İGF Genel Başkanı Mesut Demir ve İGF Marmara Bölge Başkanı Mesut Işık'ı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.' diye konuştu.

İGF Marmara Bölge Başkanı Mesut Işık ise, açılışa katılanlara teşekkür ederek, 'Marmara'nın ekonomideki kalbi Gebze. İGF Marmara Bölge Başkanlığı ofisimizi Marmara'nın kalbinde açıyoruz. Edirne'den Kocaeli'ye, Tekirdağ'dan Çanakkale'ye kadar Marmara bölgemizin her ilinde ciddi çalışmalarımız olacak. Destek veren tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

İGF Genel Başkan Yardımcısı ve İGF Ege Bölge Başkanı Serkan Torun da, İGF olarak güçlü adımlarla ilerlediklerini, medyaların güçlü olması için çalıştıklarını belirterek, yakın zamanda Ege'de önemli açılışlara imza atacaklarının altını çizdi.

Açılışa katılan belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK temsilcileri de İGF Marmara Bölge Başkanlığı açılışının Marmara Bölgesine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni etti.