ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), insan odaklı çalışmalarıyla Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu çalışmalardan biri olan doğa yürüyüşlerini düzenli olarak vatandaşlarla buluşturan ABB, Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliği ile Kızılcahamam Şahinler Tabiat Parkı'na ücretsiz doğa yürüyüşü düzenledi.

Doğa yürüyüşü için 7 otobüs kaldırılırken; her yaştan 200'e yakın vatandaş etkinliğe katılım gösterdi. Yaklaşık 10 kilometrelik parkurda gerçekleşen yürüyüşte, Başkentliler hem sosyalleşti hem de doğayla iç içe olmanın huzurunu yaşadı.

'ANKARA'NIN, DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETMEYE DEVAM EDİYORUZ'

ABB, Spor Eğitim Şefi İlknur Demirciceşmesi vatandaşlarla doğa yürüyüşünde buluşmaktan keyif aldığını ve bu tarz etkinliklerin devamının geleceğini belirtti.

Başkentlilerin, etkinlik duyurularını, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini vurgulayarak şunları aktardı: 'Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'nın, doğal güzelliklerini keşfetmeye devam ediyoruz. Bugün, Kızılcahamam'da Şahinler Tabiat Parkı'nın çevresinde bulunan 10 kilometrelik bir parkurda doğa yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Aslında doğa yürüyüşü sadece fiziksel sağlığımıza katkı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda doğayla iç içe kuş sesleriyle, yeşilin her tonuna dokunarak şehir stresinden uzakta vatandaşlarımızla birlikte zihinsel sağlığımıza da katkıda bulunuyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak doğa yürüyüşümüze periyodik aralıklarla devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bizleri, Büyükşehir'i sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirler.'

Türkiye Dağcılık Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Burak Göktaş ise Büyükşehir ile iş birliği içinde oldukları için mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi: 'Ankara İl Temsilciliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ile ayda bir beraber yaptığımız doğa yürüyüşümüzün bu haftaki rotası olan Şahinler Tabiat Parkı rotasına yürüyeceğiz. Sanırım 150 veya 200'e yakın katılımcı var hava da çok güzel. Sağ olsunlar belediyemizin katkısıyla Ankara halkına böyle bir hizmet ediyoruz. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz.'