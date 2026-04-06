Manisa Kulüplerarası İl Birinciliği Halk Oyunları Yarışması; geleneksel ezgiler, renkli kostümler ve nefes kesen performanslarla kültürel bir şölene dönüştü. Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen ve 9 dalda 13 takımın mücadele ettiği yarışmada, Manisa Büyükşehir Belediyespor Halk Dansları Topluluğu sergilediği üstün performansla damga vurdu.

Geleneksel ezgilerin ve milli kültürün yansıması olan renkli kostümlerin damga vurduğu organizasyonda, 9 farklı dalda 13 takım şampiyonluk için mücadele etti. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'in de takip ettiği yarışmanın açılışını, Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Tarzanlar Spor Kulübü gerçekleştirdi. Kültürel bir şölen havasında geçen organizasyonda, ekiplerin sergilediği özgün figürler ve uyumlu koreografiler izleyicilerden büyük takdir topladı.

Büyükler Kategorisi Karma Düzenlemesiz, Büyükler Kategorisi Düzenlemeli ve Gençler Kategorisi Düzenlemeli dallarında rakiplerini geride bırakan topluluk, üç ayrı kategoride il birinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Yarışmanın diğer kategorilerinde de heyecan doruktaydı. Büyükler Kategorisi Erkek Düzenlemesiz dalda Anka Spor Kulübü zirvede yer alırken; Büyükler Kadın, Gençler Kadın ve Minikler Düzenlemesiz dallarında Soma İlçe Spor Kulübü birincilik kupasının sahibi oldu. Yıldızlar Kategorisi Düzenlemesiz dalda ise Kültür Dans Sanat Spor Kulübü kürsünün ilk basamağına çıktı.