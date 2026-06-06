Ortahisar Sanayi Mahallesi Kentsel Tasarım Fikir Yarışması'nda dereceye giren projeler, 6-12 Haziran tarihleri arasında vatandaşların ziyaretine açılacak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Trabzon'un geleceğine yön verecek bu projeleri birlikte değerlendirelim, şehrimizin dönüşüm yolculuğuna hep birlikte tanıklık edelim' diyerek tüm vatandaşları sergiye davet etti.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehir merkezinde faaliyet gösteren küçük sanayi alanlarının yerleşim bölgeleri dışına taşınması ve mevcut alanların çağdaş yaşam merkezlerine dönüştürülmesi amacıyla düzenlenen Ortahisar Sanayi Mahallesi Kentsel Tasarım Fikir Yarışması'nda dereceye giren projeler, 6-12 Haziran 2026 tarihleri arasında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde vatandaşların ziyaretine açılacak. Yarışmanın ödül töreni 9 Haziran Salı günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek. Törenin ardından ise yarışmaya ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı kolokyum oturumu düzenlenecek.

ORTAK AKLI ÖNEMSİYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Sanayi Mahallesi Kentsel Tasarım Fikir Yarışması'nın Trabzon'un geleceğine ışık tutacak önemli bir çalışma olduğunu belirterek, 'Her çalışmamızda olduğu gibi, şehrimizin merkezinde bulunan sanayi alanlarının dönüşümünde de ortak aklı önemseyerek yarışma düzenledik. Bu konuda ortaya konulan fikirler, Trabzon'un geleceğini şekillendirecek önemli bir vizyon sunuyor. Yarışmaya katılan tüm ekiplerimiz, birbirinden değerli projelerle kentimizin yarınlarına katkı sağladı. Bizler de bu fikirlerden yararlanarak Trabzon'umuza yakışır, modern, yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmayı hedefliyoruz. 6-12 Haziran tarihleri arasında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde açılacak sergimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Trabzon'un geleceğine yön verecek bu projeleri birlikte değerlendirelim, şehrimizin dönüşüm yolculuğuna hep birlikte tanıklık edelim' dedi.